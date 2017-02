En Armenia decreció la construcción de vivienda en el 2016: Camacol

Decreció la construcción de viviendas en el Quindío en el último año, mientras departamentos como Caldas y Risaralda incrementaron los metros cuadrados licenciados así lo revelaron los voceros de Camacol.

El presidente de la Junta Directiva de Camacol, Armenia Cesar Augusto Mejía dijo que mientras en el 2015 fueron 334.366 m2 licenciados o autorizados para construir, en 2016 fueron 207.110 m2, señalo que es la dinámica normal del sector porque el año pasado se construyeron 1.817 viviendas en el departamento, que generaron más de 7mil empleos.

El reconocido empresario de la construcción cuestionó la falta de planeación que tiene la ciudad de Armenia porque no se sabe hacia dónde va a crecer la capital del Quindío, porque por ejemplo no existen los planes parciales, instrumento que permite ampliar en las zonas urbanas el área de construcción porque no se tiene definido cómo van a ser las vías, cómo van a llevar los servicios públicos

También reiteró sus críticas porque los proyectos más importantes de la ciudad fueron adjudicados según el gerente de Camu a dedo y hoy tienen retrasos como el centro comercial Armenia y le deprimido de la constitución lo que evidencia que a quienes se les adjudico no tenían la suficiente experiencia para ejecutarlos.