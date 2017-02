Noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 2 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Fernando Giraldo Cardona de 40 años de edad fue identificado el ciclista que falleció en un accidente de tránsito en la vía que comunica a los barrios los andes y la patria al sur occidente de Armenia.

La secretaria de tránsito y transporte Fanny Amparo Martínez explicó que el conductor de la bicicleta no portaba el casco de protección, perdió el control y cayó golpeándose fuertemente en la cabeza falleciendo en el lugar de los hechos, la funcionaria reitero el llamado a los conductores de bicicleta para que porten todos los elementos de protección.

En el corregimiento de Barcelona en Calarcá y en Armenia, el CTI de la fiscalía capturaron dos hombres condenados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, se trata de Gonzalo Acevedo Espitia alias “Morocho” y Johan Steven Hincapié León que deberán pagar entre 2 y 4 años de prisión por los delitos antes mencionados.

Preocupados están los habitantes de las zonas cercanas a los colegios Robledo y el Instituto Calarcá en la villa del Cacique por la presencia de pandillas, el tráfico y consumo de sustancias alucinógenas y las peleas con armas corto punzantes a las afueras de los colegios mencionados, por eso piden intervención de las autoridades.

Precisamente las autoridades en Calarcá anunciaron un plan especial de intervención en los diferentes barrios de ese municipio donde persisten delitos como el hurto a personas y el hurto a comercio, sin embargo el secretario de gobierno de Calarcá Dairo Alberto Quintero dijo que basados en estadísticas de la policía la mayoría de delitos han tenido una disminución.

Habitantes de la vereda Chaguala, en zona rural de Salento sostienen que la producción agrícola se ha afectado como consecuencia del invierno

Fernando Muñoz, uno de los afectados indicó que debido a la incomunicación en la que estuvieron por varios días, las ganancias de las familias que habitan en las veredas chaguala, el crucero y Palo grande se afectaron ostensiblemente, por lo que esperan alguna ayuda de las autoridades administrativas.

Al respecto el líder cafetero Faber Buitrago dijo que debido a esta situación, se está a la espera de una reunión que va a citar la Defensoría del pueblo la semana entrante en la que se espera la presencia de varias autoridades, pues la idea es prevenir una situación peor, pues los riesgos son inminentes.

Decreció la construcción de viviendas en el Quindío en el último año, mientras departamentos como Caldas y Risaralda incrementaron los metros cuadrados licenciados así lo revelaron los voceros de Camacol.

El presidente de la Junta Directiva de Camacol, Cesar Augusto Mejía dijo que mientras en el 2015 fueron 334.366 m2 licenciados o autorizados para construir, en 2016 fueron 207.110 m2, señalo que es la dinámica normal del sector porque el año pasado se construyeron 1.817 viviendas en el departamento, que generaron más de 7mil empleos

El reconocido empresario de la construcción cuestionó la falta de planeación que tiene la ciudad de Armenia porque no se sabe hacia dónde va a crecer la capital del Quindío, porque por ejemplo no existen los planes parciales, instrumento que permite ampliar en las zonas urbanas el área de construcción porque no se tiene definido cómo van a ser las vías, cómo van a llevar los servicios públicos

También reiteró sus críticas porque los proyectos más importantes de la ciudad fueron adjudicados según el gerente de Camu a dedo y hoy tienen retrasos como el centro comercial Armenia y le deprimido de la constitución lo que evidencia que a quienes se les adjudico no tenían la suficiente experiencia para ejecutarlos

Espere en la emisión de noticias de las 8 y 45 de la mañana a la gerente de Camacol, seccional Armenia Gloria Milena Arango Peláez, hablando de lo que aportará este gremio para el desarrollo de la región.

Directivas de la EPQ responsabilizaron al gobierno departamental sobre cualquier sanción que se pueda generar, tras la suspensión del incremento de la tarifa del servicio de acueducto

Y es que de acuerdo con el asesor de la gerencia de la EPQ John Edgar Pérez, el aumento que se había fijado, se adoptó acatando la normatividad que en este caso corre por cuenta de la CRA, sin embargo y ante la polémica generada, se suspendió dicho incremento y ahora se le ha pedido al gobierno seccional y a los alcaldes de Quimbaya, La Tebaida, Montenegro y Circasia a adelantar las gestiones correspondientes de tal forma que se incrementen los subsidios y se reduzca la tarifa

Al respecto el alcalde de Montenegro Álvaro Hernández recibió con agrado la determinación de suspender el aumento de las tarifas, sin embargo él se comprometió en aumentar los subsidios con recursos propios.

Las autoridades del municipio de Salento declararon la calamidad pública, como consecuencia de las afectaciones provocadas por las lluvias

Así lo confirmó el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera, quien destacó que la calamidad se decreta, pues la capacidad de respuesta fue superada por los más de 28 deslizamientos que afectaron la movilidad a los habitantes de las veredas El Crucero, Palo Grande y Chaguala, por lo que se debe garantizar el traslado de la tierra que se desprendió.

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia, Fanny Amparo Martínez dijo ante los hurtos de partes de motos y carros en los parqueaderos administrados por la Empresa de Desarrollo urbano Edua, no solo se suspendió el contrato de quienes laboraban allí si no que se revisarán los protocolos de control de este lugar para evitar estos casos de corrupción

200 productos de diferentes marcas de potenciadores sexuales fueron retirados del mercado en Armenia porque no cumplían con los requisitos sanitarios, esto en respuesta de una circular del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA

Algunos de los potenciadores retirados del mercado fueron Power Full Sex, Arrechón, Pastillas Mega Sex, Mero Macho, Strike Up, Rhino Dorado, Canguro, Max Man, Mega Gold, Retardex, Furunbao, Turbo, Hormiga Negra, entre otros, que pueden llegar a comprometer la salud de las personas con intoxicaciones, infecciones, dermatitis y en casos más extremos, problemas de tipo cardiaco.

Hoy se reanudará en el concejo de Armenia el debate al proyecto que busca reglamentar las cabalgatas en la ciudad, algunos de los actores presentes en el debate cuestionaron los estrictos requisitos planteados en el proyecto, desde otros sectores propusieron que se realizaran cabalgatas ecológicas en las zonas rurales, eso sí respetando algunas normas

Expertos en Ordenamiento territorial del Quindío sostiene que el diamante Eje Cafetero es una necesidad para la región

El asesor del gobierno departamental y docente universitario Eddie Polanía, dijo que con el objetivo de ir consolidando la propuesta se va a reunir hoy la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial y del Comité de Planificación, a las 8 de la mañana en el centro de convenciones.

110 guerrilleros del frente 63 de las farc en compañía de autoridades y voceros de la ONU pasaron por el municipio de Calarcá con rumbo al municipio de Planadas en el Tolima donde esta una de las zonas de concentración de las farc.

El coordinador de Redepaz Quindío, John Jairo Salinas participará hoy en Bogotá de la décimo sexta cumbre mundial de premios nobel de paz.

18 toneladas de escombros entre Sillas, muebles de sala y comedor, botellas de plástico, basura entre otros fueron recuperadas de la quebrada Venus a la altura del sector de Puerto Espejo, donde se presentó la emergencia en la institución educativa Ciudadela del Sur.

Con el fin de combatir el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, el Grupo Operativo Anti contrabando de la Secretaría de Hacienda adelanta jornadas pedagógicas con los comerciantes de los 12 municipios del Quindío, en las que les enseña de forma lúdica a identificar el licor y las botellas de contrabando, falsificadas o adulteradas.

A las 9 de la mañana en el colegio CASD las autoridades educativas de Armenia darán la bienvenida 25 nativos extranjeros, en el marco del programa Colombia Bilingüe. Los profesores llegarán a 18 instituciones educativas oficiales de la ciudad para apoyar los procesos de fortalecimiento y apropiación de la segunda lengua.