Hay alarma en el Cesar por aparición de insecto causante de severas lesiones en la piel

Se trata del insecto Paederus Irritans, que es benéfico para la agricultura por ser depredador de insectos, de hábito nocturno; habita en zonas húmedas, y es atraído por la luz artificial, el cual, por efectos del cambio climático y de fenómenos como El Niño, ha migrado hasta zonas urbanas, generando una serie de brotes inusitados de dermatitis.

“Este insecto no muerde y no pica; simplemente libera la paederina cuando es sacudido o aplastado en la piel, por lo que la población debe identificarlo y tener mucho cuidado de no entrar en contacto con él”, dijo María Teresa Garcés, coordinadora de Vigilancia en Salud Pública.

La Secretaría de Salud Departamental realizó un comité técnico interinstitucional con participación de funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar; la Secretaría de Agricultura Departamental, y el equipo técnico de la Secretaría de Salud.

El director seccional del ICA, Rafael Murgas Arzuaga, ofreció el laboratorio de la institución, ubicado en la ciudad de Montería, para enviar algunos de los coleópteros capturados, con el propósito de conocer en detalle su ciclo biológico y clasificación taxonómica, y a partir de allí identificar formas para controlarlo.

Por ahora, las acciones de control que se pueden adelantar son más individuales, es decir, dependen de cada persona desde su hogar, como usar mosquiteros y repelentes; mantener la limpieza en el hogar y el menor número posible de lámparas o bombillos encendidos, y usar limpiadores de olor fuerte, como creolina, citronela, acpm y varsol.