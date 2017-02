IPS Full Salud niega que haga parte de un cartel de hemofilia

La IPS Full Salud, mencionada en un informe de la Contraloría General que denuncia un supuesto cartel de la hemofilia, en Sucre, desmiente que haya efectuado cobros irregulares por la atención de pacientes.

William Mercado, gerente de Full Salud, dijo que es el más interesado en que todo se esclarezca al señalar que los cobros que la entidad ha hecho corresponden a pacientes atendidos.

“Nosotros no tenemos ningún cartel de hemofilia y estamos dispuestos a entregar toda la información que nos soliciten, tenemos todo en regla” expresó.

Invitó a los medios a esperar los resultados de una indagación preliminar que, dijo, ya se inició aunque, aclaró, que hasta ahora no han sido requeridos.

De acuerdo con Mercado Echenique, el hecho de haber sido mencionados por la Contraloría en su informe, que desató el escándalo, ha afectado la imagen de la entidad porque algunas EPS a las que les atiende pacientes de hemofilia les han estado preguntando si hacen parte del mencionado cartel.

“Nosotros hemos respondido, no, no señores tengan tranquilidad que nosotros no tenemos ningún cartel de hemofilia dentro de la institución, queremos dejar claro que aquí están los pacientes” dijo.

Expresó que desde 2012 por la IPS han pasado cerca de 20 pacientes “no solamente los cuatro o seis pacientes que habla la Contraloría, los hemos atendido con honestidad con nuestro hematólogo siempre como es debido” aclaró.