Alitalia estaría contemplando una ruta aérea entre Cartagena y Roma

El alcalde Manuel Vicente Duque le reveló a Caracol Radio que existe la posibilidad de que, en los próximos meses, se concrete una nueva ruta aérea entre Cartagena y Roma, con la aerolínea Alitalia.

“Estuvimos hablando con Juan Mesa, embajador de Colombia en Italia, y tenemos una agenda con él en Roma, porque existe la posibilidad de que Alitalia también llegue a la ciudad de Cartagena”, declaró Duque.

“Mesa me llamó, me contó, y ahora también he hablado con la gente del aeropuerto. Efectivamente, los directivos de Alitalia vienen a ver la ciudad, a ver la ciudad, a ver las facilidades que le puede dar la ciudad”, apuntó el mandatario.

El 20 de febrero Cartagena firmará un pacto de hermandad con Venecia, Italia, que podría conducir a un viaje de Duque Vásquez a territorio itálico para definir la ruta aérea Cartagena-Roma.