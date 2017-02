Miércoles 1 de febrero, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Técnicos de la empresa Multipropósito de Calarcá denunciaron que algunas obras complementarias del túnel de la línea que desarrolla la empresa Convivas debido a la lluvias y la saturación de terrenos están afectando uno de los sistemas de conducción de agua de la villa del cacique.

Según el gerente operativo de multipropósito Edison Vélez la situación se presenta justo en el sector donde se construye el intercambiador Versalles que afecta las tuberías de 12 y 14 pulgadas de la boca toma santo domingo y aunque no está en riesgo la prestación del servicio del vital líquido si son cuantiosos los daños.

12 mil millones de pesos deben a la fecha los Quindianos en multas de tránsito, por lo que desde el Idtq están invitando a los morosos a hacer acuerdos de pago

De acuerdo con el director del Idtq Fernando Baena, el monto de la cartera en mora, obedece a las multas de tránsito que no se han pagado desde el año 2007, por lo que el funcionario pidió a los ciudadanos con partes por pagar, acercarse a las instalaciones del Idtq, para hacer acuerdos de pago y evitar cobros coactivos.

Con 48 mil firmas, el Quindío espera participar en la consulta anti corrupción que impulsa la senadora Claudia López

Así lo explicó Sebastián Ramos, quien lidera esta iniciativa en esta parte del país... la idea es recolectar en total 5 millones de firmas de tal manera que se pueda impulsar mediante consulta popular varias iniciativas anti corrupción que en el congreso ha impulsado la senadora Claudia López, pero que debido a algunos intereses, no han pasado.

Vale anotar que hoy en el parque Sucre de Armenia a las 6 y 30 de la tarde, se va a explicar el objetivo de la consulta anti corrupción y de paso se van a repartir formularios, para los voluntarios interesados.

1000 millones de pesos invirtió la alcaldía de Armenia en la entrega de vehículos y equipos de alta tecnología que fueron otorgados para la policía, el ejército y la fiscalía.

El alcalde de la ciudad, Carlos Mario Álvarez dijo que dentro de los elementos entregaron un Drone al CTI de la fiscalía que permitirá mejorar los operativos, allanamientos y capturas de peligrosos delincuentes y líderes de bandas delincuenciales en la ciudad como ya ocurrió con la captura de los integrantes de la banda “los sin nombre”

El director de fiscalías, German Valencia dijo que estas herramientas indiscutiblemente mejoran la capacidad de reacción de los organismos de seguridad para hacerle frente a la delincuencia.

El gerente de Empresas Publicas del Quindío, James Padilla decidió suspender el incremento de tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado para los municipios de La Tebaida, Circasia, Montenegro y Quimbaya y que regía a partir de hoy 1 de febrero

Según el gerente de la entidad esta decisión es con base en la polémica que se generó en el departamento por los alcaldes de los municipios antes mencionados y de los miembros de la junta directiva de EPQ por estas alzas.

En el comunicado de prensa el gerente manifiesta “Como gerente quiero invitar al gobernador y los alcaldes a que gestionen, inviertan y financien la implementación de mayores subsidios o la ejecución de las obras incluidas en el plan de inversiones y de esta manera no incrementar las tarifas. Los alcaldes y el gobernador tienen en sus manos durante un mes la posibilidad de no subir las tarifas a los usuarios invirtiendo recursos en obras y en subsidios”.

En la cárcel deberá permanecer el conductor que en diciembre y bajo los efectos del alcohol mató a un ciclista en el sector de Proviteq en Armenia

Esa fue la conclusión de la audiencia de revocatoria que había solicitado la defensa de Fernando Serna Marín, acusado del delito de homicidio culposo, tras acabar con la vida de Johan Bermúdez cuando este se movilizaba en su bicicleta por el sector norte de Armenia el pasado 25 de diciembre.

Así entonces, aunque la defensa del implicado también había solicitado la casa por cárcel, esta medida fue negada por la juez tercera de control de garantías de Armenia.

La prima de la víctima Carolina Muñoz Bermúdez celebró la determinación de la justicia y espera que el caso no quede en la impunidad.

El abogado experto en temas de tránsito John Jairo García dijo que hay un desorden y un descontrol en la secretaria de tránsito y transporte en especial en el manejo de los parqueaderos a cargo de la empresa de desarrollo urbano que no tiene un manual de control e inventario de las motos y carros que ingresan.

El alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez califico este hecho de corrupción como una vergüenza para la ciudad y anunció que las personas que estaban contratadas por la empresa de desarrollo urbano se les suspendió el contrato de manera preventiva ante la investigación que adelantan las autoridades judiciales

En Armenia hay 52mil perros y gatos según datos del ministerio de salud, el secretario de salud Fernando Vivas aseguró que los perros de razas peligrosas en su mayoría tienen dueño y deben responsabilizarse de su cuidado y tenencia.

No paran las quejas y denuncias de usuarios y pacientes de la EPS Cafesalud en Armenia, desde hace dos años un hombre que sufrió un accidente y que por poco pierde la pierna vive en un calvario porque no le entregan los medicamentos y no realizan el tratamiento de ortopedia y terapias y ni con tutelas le responden.

El personero encargado de Armenia Jorge Iván Villegas dijo que las decisiones del gobierno de liquidar las EPS no ha solucionado el problema de oportuna atención a los usuarios como ocurrió con Saludcoop y como está pasando ahora con Cafesalud

Fue aprobado por la junta directiva el informe de gestión del 2016 de la Corporación Autónoma regional del Quindío que tuvo una ejecución del 88%, durante la reunión Los alcaldes de Génova, Circasia, Buenavista y Filandia se convirtieron en los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la CRQ para la vigencia 2017.

Gremios del comercio en Armenia convocaron al gerente de Ferrocarriles del pacífico a un comité para conocer la realidad de la operación del tren del pacífico entre el puerto de Buenaventura y La Tebaida, Quindío

Los voceros de La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Seccional Armenia darán a conocer hoy a los medios de comunicación la agenda de trabajo y las principales actividades durante el 2017.

En el Quindío se va a implementar la telemedicina, para hacerle frente a los problemas de salud que se presentan a la hora de pedir una atención médica

En efecto, el secretario departamental de Salud Cesar Augusto Rincón dijo que tan pronto se consolide el Crue que va por buen camino, el paso a seguir es implementar la telemedicina, para lo cual se debe trabajar de la mano con la academia y un prestador... inicialmente, se va a garantizar la tele consulta, la idea más adelante es poder enviar imágenes diagnósticas y ofrecer otra serie de servicios, que faciliten las atenciones médicas.

El funcionario destacó que lo que se busca con esta iniciativa, es facilitarles a los usuarios de la salud la atención, en los servicios a solicitar.

Después de 5 días sin el servicio de agua, ayer la empresa Quindicloros arregló el daño de un tubo de 6 pulgadas que se presentó al interior del conjunto residencial parque bolívar al sur de Armenia y que afectó a 400 familias, el servicio de agua fue normalizado anoche.

3000 kits escolares y 2000 camibusos entregó el alcalde de Montenegro Álvaro Hernández a estudiantes de escasos recursos de esa localidad.

En los últimos 7 años la empresa amable ha invertido más de 102 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial, andenes, paraderos con espacio públicos entre otros, este año según Mauricio Pedroza gerente de la empresa, la inversión superará los 30 mil millones de pesos.