Número de niños con desnutrición aguda en Boyacá asciende a 246

La enfermedad cuya mayor causa es la pobreza, ya cobró la vida de una niña de un año en Chiquinquirá, Boyacá.

Y es que de manera paradójica, Boyacá, uno de los departamentos tradicionalmente agropecuario, también llamado ‘la despensa’’ de Bogotá, presenta cifras preocupantes de desnutrición.

Los casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, ascienden a 246. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, 45 de los 123 municipios de Boyacá, alrededor del 37% del territorio boyacense, está en alto riesgo de desnutrición.

La secretaria de Salud Pública de Boyacá, Mónica Londoño explicó en Caracol Radio que “la desnutrición aguda es un fenómeno que no se refiere solamente a la carencia de alimentos. Esto puede ser un síntoma de que no hay seguridad alimentaria o nutricional”.

Agregó que esta patología está ligada al contexto socioeconómico de las familias, las cuales “o no cuentan con el acceso suficiente para adquirir los alimentos, ya sea por limitación económica, cultural o social, o porque esos alimentos no están disponibles para consumirlos, o porque no cuentan con los requerimientos nutricionales”.

Señaló que hay riesgo latente de esta enfermedad cuando “las personas no toman la cantidad necesaria de alimentos y de manera estable que se requiere: proteína o lácteos, y/o lo hacen pocas veces en el día, la semana o el mes; pero además también influye el que no haya una cantidad o inocuidad de alimentos disponibles para su consumo”.

Sobre la afectación en salud que presentan los más pequeños, cuando hay desnutrición indicó que “estos menores comienzan a perder peso, situación que se complica cuando hay infección o se presenta alguna deshidratación o diarrea, y cuando esto ocurre, los niños tienen que ser atendidos de manera oportuna”.

A Boyacá le urge fortalecerse en seguridad alimentaria

De acuerdo con el gobierno de Boyacá, disminuir los índices de malnutriciones, está inmerso en el marco del ‘Año del Campo’ que a su vez está dentro del plan de desarrollo enfocado en dimensión alimentaria y seguridad nutricional.

“La idea es que los boyacenses cuenten con el acceso a los alimentos, que sea suficiente, aprovechable, en la cantidad necesaria y estable con los aportes nutricionales para que puedan ser utilizados en un organismo, pero además con la calidad necesaria para que no nos vaya a enfermar”, enfatizó la funcionaria.

Hay que traer a colación el último caso de desnutrición aguda que cobró la vida de una niña de 1 año y 4 meses de nacida en Chiquinquirá (Boyacá).

Se estableció que la bebé también presentaba signos de maltrato infantil y abandono absoluto, por lo que sus padres, ya están siendo investigados, y se evalúa también el estado de salud física y emocional de sus pequeños hermanos.