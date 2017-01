El Código de Policía va ayudar a combatir la minería ilegal: Gobernador de Antioquia

Como una respuesta a la problemática de la minería ilegal o informal en Antioquia, especialmente, en subregiones como el Bajo Cauca, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, asegura que el nuevo Código de Policía servirá para combatir ese flagelo.

“El nuevo código de Policía dice que toda maquinaria que esté trabajando en minería tiene que tener un chip, identificable, que mandé su mensaje a un centro de control y la que no tenga ese chip la tenemos que retirar. Esa es una tarea nueva que queremos trabajar, unas estrategias que nos permitan diferenciar cuáles son las maquinas que generan un desastre”, explicó el gobernador Pérez Gutiérrez.

Advierte el mandatario seccional reveló que la minería ilegal ha destruido varios puntos en zonas como el Bajo Cauca antioqueño.

“En Caucasia es un desastre, acabaron con el medio ambiente, da vergüenza, uno parece que estuviera en la luna, no por bonita, sino porque es una desertificación aterradora, necesitamos trabajar más con las fuerzas de seguridad del Estado”, relató.

Solicitó al gobierno nacional avanzar en la inspección y vigilancia, por medio de tecnología: “modernizar la vigilancia e inspección a la minería, no entiendo porque no la hemos puesto en tiempo real, creo que cada mina de todo tipo, debería tener cámaras de internet 24 horas, y nosotros tener un centro de control cuánto oro se saca y cuál es el tratamiento de mineros cuando explotan con explosivos, en tiempo real, mandando funcionarios lapicitos y un papel y si tienen problemas lo arreglan con billete. Cámara no para de vigilar”.

El gobernador Luis Pérez, insistió que se debe trabajar en una época moderna, con alta tecnología, y no para saber qué cantidad de material se saca de las minas, sino por el cuidado del medio ambiente, porque es el momento de hacer minería legal que no afecte la naturaleza.