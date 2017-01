Con arma de fuego roban Banco Agrario en Sonsón, Antioquia

Una banda delincuencial dedicada al robo de bancos, llegaron con armas de fuego e intimidaron a funcionarios del Banco Agrario en Sonsón, Oriente de Antioquia, los cuales les entregaron alrededor de 7 millones de pesos.

Obed Zuluaga Henao, alcalde de la localidad, afirmó que gracias al aviso de los empleados y la rápida acción de las autoridades del municipio, se logró la captura de tres de los seis delincuentes.

“Hubo un atraco al banco Agrario, 4 años atrás había sido atracado, pero esta vez, de manera inmediata funcionarios activaron el botón de alarma, hubo una reacción de la Policía y Ejército, se hizo un cerco porque se movilizaban en moto y querían irse a los potreros para conectar con la salida Aguadas- Caldas, pero se logró capturar 3 delincuentes que hacen parte de una banda de 6, que se dedican de manera profesional atracar bancos”, manifestó el funcionario.

Según información de las autoridades esta misma banda delincuencial había robado bancos en las poblaciones de La Unión, La Ceja, Santa Rosa y Rionegro en Antioquia.

Criticó el alcalde Obed Zuluaga que uno de los delincuentes tiene un prontuario que no debe porque estar en la calle: “uno de ellos tiene 27 anotaciones, 3 condenas, no se explica porque estaba en la calle haciendo este tipo de cosas. Es que no sólo roban en Antioquia sino que también roban bancos en otros departamentos”.