Maestros de Caldas evalúan la posibilidad de convocar paro indefinido

El 26 de enero se tenía que adjudicar el nuevo operador de salud en el eje cafetero. La licitación quedó desierta, por eso los educadores de Caldas le pide a Fecode realizar una Asamblea Nacional para evaluar la posibilidad de comenzar un paro indefinido.

Se recuerda que los educadores exigían que el 26 de enero se adjudique un nuevo operador de salud, lo cual no sucedió y se prorroga por unos meses el contrato con Cosmitet, que es el actual operador. “Entendemos que se declaró desierta la licitación porque no se cumplieron con los requisitos, sin embargo no estamos de acuerdo que se premie a Cosmitet por su mala prestación del servicio de salud” Hernán Patiño Fiscal de Educal