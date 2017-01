Alcaldía de Cúcuta pide a ciudadanía denunciar delitos

La administración municipal después de entrar en vigencia la aplicación del nuevo código de la policía en todo el país, ha hecho el llamado para que la ciudadanía contribuya en esta labor y denuncien cualquier hecho irregular que se genere en la ciudad.

Lo que se busca es que los afectados den a conocer los diversos casos, y que las denuncias se conviertan en una herramienta que permita judicializar a las personas que cometan delitos.

Mauricio José Franco Trujillo secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que al exigir a la autoridad el cumplimiento de las normas también debe la ciudadanía contribuir haciendo las respectivas denuncias.

“tenemos un caso muy concreto que es el robo de los celulares, nadie denuncia cuando les roban los equipos y cuando las autoridades recuperan los equipos no tienen las pruebas necesarias para poder actuar, no sabemos cuántos celulares se roban en la ciudad por que las personas no dan a conocer estos casos” dijo el secretario.

Franco Trujillo afirmó que se presentan muchos casos en sectores apartados del centro de la ciudad, y que las personas prefieren no hacer el respectivo proceso.

Afirmó por último que en el caso de los celulares ante cualquier operador se puede hacer el procedimiento, y para otros casos se pueden comunicar a las líneas de la policía o en un CAI de los barrios de Cúcuta.