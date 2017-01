Encerramiento del claustro tiene todos los permisos: rectora de Bellas Artes, Cartagena

Polémica ha generado en Cartagena el encerramiento de la sede de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIBAC, en pleno Centro Histórico.

La rectora de la institución, Sacra Náder, afirmó que la instalación de las rejas cuenta con todos los permisos de las entidades correspondientes, y que cuando se hizo la restauración del claustro, a principios del siglo XX, se habían instalado rejas también.

“En 1905, Luis Felipe Jaspe, uno de los grandes de la arquitectura en Cartagena, restauró el convento de San Diego, que estaba en total estado de postración. Cuando aquí funcionaba la caldera de la primera planta eléctrica de la ciudad, que explotó en 1895, destruyó el techo del actual salón Pierre Daguet, que era la antigua capilla del convento y destruyó la fachada”, relató Náder.

“Jaspe reconstruyó la fachada, y esa fachada tenía unas rejas, porque nosotros tenemos un atrio privado. Aquí Pacaribe no me hace aseo, aquí el aseo lo hago yo. No es justo que el personal de aseo de Bellas Artes tenga que limpiar las necesidades fisiológicas de los desadaptados que lo hacen en el atrio. Y por otro lado, estamos volviendo el atrio a lo que dejó el maestro Jaspe en 1910”, aseveró la rectora.

“Este proyecto fue presentado al IPCC, de quien recibimos todos los permisos, y también fue radicado en el Ministerio de Cultura, quienes también lo aprobaron sin cambiarle ni un punto”, concluyó Náder.