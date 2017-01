Industria de cruceros deja 11 millones de dólares en Cartagena

La importancia de Cartagena como destino fue ratificada por la industria de cruceros durante el primer mes del año, cuando arribaron 41 naves con más de 98.000 visitantes. La ciudad recibió un estimado de 11 millones de dólares en divisas que se distribuyeron en hotelería, alimentación, transporte, tours y entretenimiento.

La recalada inaugural de la motonave Saga Sapphire constituyó uno de los últimos eventos del periodo, el pasado 28 de enero. Entre tanto, con más de 9.400 visitantes, entre pasajeros y tripulantes, la ciudad recibe su última recalada simultánea el último día del mes.

El periodo más activo de la actual temporada de cruceros fue enero: la Terminal de Cruceros de Cartagena rompió su récord de pasajeros embarcando el primer día del año, en ocho oportunidades arribaron tres naves simultáneas, hubo cinco recaladas inaugurales, llegó el crucero más lujoso del mundo y se atendieron embarcaciones emblemáticas como el Queen Elizabeth.

Hasta el 29 de enero la operación de cruceros generó más de 1.000 servicios de guianza. Entre taxis, buses vans y chivas se hicieron más de 8.545 Servicios entre Shorex e independientes, además de 125 servicios de transporte náutico (lanchas y galeones). Los beneficiarios directos fueron guías, artistas, conductores y pilotos.

De acuerdo con el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destination Economies” de la firma BREA (Business Research Economic Advisors), contratado por la Asociación de Cruceros del Caribe y la Florida (FCCA), un pasajero de un crucero en tránsito gasta en promedio $118,18 dólares, mientras un tripulante gasta $59,35.

Última recalada inaugural del mes

Vinculado a la compañía Saga Holidays, el Saga Sapphire arribó a Cartagena en un crucero de 66 días, con mil personas entre pasajeros y tripulantes. Está enfocado hacia los turistas británicos con más de 50 años y ofrece un estilo de viaje pausado y lujoso. Tiene su base en Southampton, uno de los principales puertos del Reino Unido.

Categorizado en el segmento premium de la industria, entre sus diversos servicios dispone de una amplia y actualizada biblioteca, piscina cubierta, salón de belleza, spa bar, solariums y gimnasio. Con 175 metros de eslora, cuenta con 374 cabinas de ocupación doble, mientras el servicio abordo garantiza una proporción de un tripulante por cada 1,3 pasajeros.

Tras zarpar de Cartagena arribará a Panamá, costa Rica y Guatemala. Durante la primavera tiene programado visitar antiguas ciudades en el Adriático y el Mediterráneo, además de recorrer la península escandinava para tocar en los históricos puertos vikingos. Volverá al Caribe en febrero de 2018.