El nuevo Código de la Policía lo venden a $3.000

Los comerciantes no se quejan. Han vendido como pan caliente aquel cuadernillo verde de, aproximadamente, 200 páginas.

“Lleve el nuevo Código de Policía, lleve el nuevo Código a 3.000 pesitos (…)”a grito entero, con el cuadernillo en mano, anuncia Gladys, vendedora ambulante, quien tiene su puesto en el semáforo de la Calle 63 con Carrera 11.

“No puedo decir que me he quedado sin almorzar. No, he vendido”, dice Roger, quien anuncia, a voz alta, el nuevo Código de Policía en los locales y restaurantes de la Carrera 11 desde la Calle 63 hasta la Calle 53.

Los precios varían. Usted lo puede encontrar desde $2.000 hasta $5.000. “Desde diciembre he empezado a vender el Código a $4.000. Las ventas son muy buenas, la gente lo adquiere porque necesita enterarse de las multas”, dice Julio, otro de los vendedores ambulantes que, además, comercializa otros tipos de lectura.

Ante el vociferante anuncio del nuevo Código de Policía por parte de los vendedores ambulantes, los curiosos transeúntes hojean el cuadernillo, lo revisan, miran la portada y piden descuento. “Lo compré porque quiero enterarme de las leyes que entraron en vigor, lo adquirí a $3.000”, dice Sandra, una de las clientes frecuentes de los vendedores ambulantes.

“Sí me gustaría comprarlo para estar enterado de los multas que le pueden imponer a uno”, comenta Ricardo, “venga, señora Gladys y ¿en cuánto me lo deja?”, dice el cliente sacando de su billetera un billete de $2.000.

Usted puede descargar el nuevo Código gratis. Sí, gratis, sin ningún costo, a través de la página web de la Policía Nacional o, si tiene un celular con sistema Android, puede bajar la aplicación por Google Play Store con la que podrá verificar, en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado a internet, las nuevas normas ciudadanas.