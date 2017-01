Zona veredal en La Guajira no está lista para recibir a los guerrilleros de las Farc

Pese a que el gobierno nacional ha indicado que todo está listo para que las Farc inicien el proceso de dejación de armas, en la zona veredal de Pondores, La Guajira, nada está listo.

Así lo ha informado Alirio Córdoba, representante del bloque Martín Caballero, quien aseguró “no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay construcciones, no hay condiciones de salud, no hay nada”.

Según el guerrillero, en lo único que han avanzado es el mejoramiento de la vía de acceso hasta Pondores, pero en términos generales no hay condiciones para que los guerrilleros puedan instalarse en la zona veredal.

Teniendo en cuenta que el gobierno definió el 31 de enero, como el día para que los guerrilleros lleguen a las veredas, el bloque Martín Caballero tomó la decisión de hacer una movilización simbólica hasta Pondores.

“Nos vamos a trasladar desde el campamento en la Y de las Marimondas hasta Pondores, de manera simbólica en cumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno y como muestra de voluntad, pero definitivamente las condiciones no están dadas para nuestra estadía en el lugar”.