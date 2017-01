Municipios sin plata para atender a los sancionados con el nuevo Código de Policía

Los municipios de Risaralda, como la mayoría en el país, no estarían preparados para aplicar las sanciones del nuevo Código de Policía a falta de recursos para la adecuación de locaciones destinadas para tal fin.

El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, aseguró que no hay recursos disponibles para adecuar los lugares donde se atenderá a los infractores por lo que será necesario que los alcaldes hagan uso de instalaciones que tengan a la mano.

Agregó que tendrán seis meses más para esta transición y para continuar con la pedagogía sobre el código, así como para solucionar los problemas de infraestructura. "El código mejorará la convivencia ciudadana pues el 50% de los delitos en Risaralda se cometen por intolerancia", agregó el Gobernador.

Comparenderas listas

Por su parte, el coronel, Luis Hernando Benavidez, subcomandante Policía de Risaralda, precisó que ya están listas las tiqueteras con los comparendos que serán impartidos a los ciudadanos que infrinjan el nuevo Código de Policía.

Por ahora serán educativos y tienen un diseño similar al formato de los partes de tránsito, con código de barras y serial que identifica al municipio y al departamento.

La Policía ha avanzado en el tema, así como los alcaldes en su adquisición.

En resumen, para no ir en contravía a este código, la idea es “no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan”, explicó el coronel con ejemplos sobre tomar trago en establecimientos y no en la calle, de no hacer necesidades fisiológicas en lugares que no sean los baños, de no molestar con el exceso de sonido a los demás, de pasear los perros de raza brava con su respectivo bozal, entre otras normas que ya están establecidas.

Hace seis meses comenzó la labor educativa sobre este Código por parte de la Policía y el objetivo ahora es incrementarlo en cabeza los comandantes de las estaciones locales, las alcaldías, los corregidores y la autoridad ambiental.

La firma del acta de compromiso para la aplicación del nuevo Código fue este lunes en la Asamblea con presencia del Gobernador de Risaralda, el Subcomandante de Policía Departamental y representantes de los ciudadanos. Apenas 3 diputados acudieron al acto.