Personería pide acciones a la policía para contrarrestar ola violenta en Cúcuta

Al ser el ministerio público una de las entidades en donde a diario se recepcionan denuncias de todo tipo, pero especialmente las que reflejan hechos violentos en Cúcuta, la personería ha hecho el llamado para que se busquen nuevas estrategias que permitan neutralizar los asesinatos que se han cometido en la ciudad.

Martín Eduardo Herrera León titular de la Personería en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que estuvo presente en el concejo de seguridad en donde se entregó el balance de los hechos en el 2016 y que se ha evidenciado un incremento en lo corrido del 2017.

“La Personería de Cúcuta hizo un llamado directo a la Policía Nacional y al coronel encargado de la institución en esta región, para que no solo se cambie la percepción, si no que esta situación no puede seguir ocurriendo ni en Cúcuta y Colombia, siguen subiendo los asesinatos y no vemos cambio alguno. Nosotros les hemos resaltado esto a la policía y también le hemos dicho al alcalde, inclusive el alcalde le ha dicho que si es que necesitan ayuda pues debemos sacar el ejército a la calle porque esto no puede seguir sucediendo” dijo el personero.

Herrera León indicó que el problema podría radicar en que no se han atacado las fuentes en donde se están generando estos delitos, pero que este panorama debe cambiar con la ayuda de la administración municipal.

“El alcalde de Cúcuta tiene una nueva estrategia, nosotros compartimos esta iniciativa de llegar directamente a las comunidades porque nosotros en la personería con mi equipo también hacemos esta labor de visitar y ofrecemos algunos servicios, pero no tenemos la infraestructura logística de la administración municipal para poder ofrecerles deportes, estudio y oportunidades laborales a estas personas que por alguna razón han preferido delinquir” dijo el personero.

El personero de igual forma afirmó que espera que varios de los elementos tecnológicos y vehículos que entregara la alcaldía de Cúcuta a las autoridades, contribuyan en la labor de contrarrestar estas muertes selectivas con mayor patrullaje de la Policía Nacional.