A ritmo de letanías, socializan nuevo Código de Policía

Un grupo de uniformados de la Policía Nacional, en cabeza del comandante de la Mebar, Mariano Botero Coy, se tomaron la estación Joe Arroyo de Transmetro para socializar el nuevo Código de Policía a ritmo de letanías.

Ay, qué código tan teso/ no me he puesto a pensar/ que con una multa de esas se me embolata el Carnaval/. Letanías de este tipo fueron recitadas por los policías para advertir a la comunidad sobre las consecuencias que puede traer el infringir una norma del Código.

El brigadier general Mariano Botero Coy aseguró que con este tipo de estrategias se busca concientizar a las personas y recordarles que a partir de hoy entró en vigencia la etapa pedagógica del Código, la cual tiene una duración de 6 meses.

El oficial indicó que ya fueron impuestos los dos primeros comparendos pedagógicos. En este caso, los sancionados fueron el propietario de un establecimiento de venta de licor y un grupo de jóvenes que escuchaban música a alto volumen.