Campesinos reclaman estudios de suelos para la sustitución de cultivos ilícitos

Campesinos que habitan en 11 veredas donde se adelantará el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc reclaman de las autoridades un estudio de suelos antes de definir los proyectos productivos.

Así lo manifestó en Caracol Radio, Ocaris Areiza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Nuevo de Briceño en Antioquia, al aclarar que se pretende sembrar café y cacao, además de tener ganado.

“Nosotros estamos un poquito divididos porque las tierras no todas son actas para un mismo cultivo, debe encargarse el gobierno de los estudios de suelo para la gente poder saber qué pretende sembrar y que la tierra sí le de lo que la persona quiere y si no nos tacaría cambiar de proyecto a los que sembremos algo que la tierra no lo permita”, expresó el líder.

Al tiempo manifestó preocupación porque aún no conocen avances sobre el plan de desminado anunciado el año pasado para las 11 veredas donde se hará la sustitución de la hoja de coca.

“Deben de garantizarnos la seguridad con la sustitución con los proyectos productivos porque todavía hay tierras que la gente teme entrar a ellas, y si no se pueden meter a las tierras cómo vamos a desarrollar los proyectos productivos, no podemos, tenemos que garantizar la seguridad”, reprochó el señor Areiza.

Desde hace dos semanas se reactivaron los trabajos del proyecto de sustitución liderado por el miembro de las Farc Julián Subverso y acompañado por las autoridades locales.