Norte de Santander tendrá zona de concentración para el frente 33 de las Farc

Una comisión del Gobierno Nacional se trasladó a la vereda Caño Indio, en el municipio de Tibú para lograr alcanzar un acuerdo en el tema de la sustitución de cultivos ilícitos.

Según lo acordado durante el primer año el Gobierno entregará un millón de pesos mensuales de remuneración por sustitución de cultivos ilícitos, preparación de tierras para las siembras legales o trabajo de obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con o sin cultivos ilícitos.

De acuerdo con lo comunicado por las juntas comunales de las veredas Caño Indio, Chiquinquirá, Palmeras Mirador y Progreso 2 se generó un acuerdo sobre la instalación de la zona veredal transitoria en la vereda Caño Indio.

"No puede el Catatumbo estar ausente a este proceso de paz, aún no he sido notificado pero lo importante es que da, porque siempre lo he asegura es importante para región estar presente y obtener las garantías de los campesinos" aseguró el Alcalde de Tibú, Alberto Escalante.

Los campesinos también contarán con $1.800.000para proyectos de ausostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como pancoger y cría de especies menores.

El proceso contará con asistencia técnica durante el proceso para las familias beneficiadas.