Alcalde de Cartagena le cerró la puerta a la serie Narcos, de Netflix

El alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, reveló que negó una solicitud que hicieron los productores de la serie Narcos, para grabar escenas de la tercera temporada en sitios emblemáticos de la ciudad. Según el alcalde, no autorizó las grabaciones porque no está de acuerdo en que se muestre a la ciudad como refugio de narcos y drogas.

"Nos opusimos porque no queremos no queremos que Cartagena sea mostrada como una meca del narcotráfico, y menos en un serie tan vista como esta , entonces autorizamos algunas escenas, pero los hicimos firmar un documento, en el que se comprometieran a no tomar a Cartagena como punto de referencia dle narcotráfico en la serie", dijo Duque.

Según reveló el alcalde, la idea de los productores era establecer en la trama de la serie a Cartagena como sede permanente de uno de los capos de la droga que aparecerá en la tercera temporada, pero ante la negativa del alcalde no les quedó otro recurso que buscar otra locación para rodar la mayoría de las escenas, que según el propio Duque, sería la caribeña isla de Curazao.