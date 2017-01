Denuncian que un perro de un CAI de la Policía mordió a un niño en Cartagena

Una familia del barrio San Francisco, al noroccidente de la ciudad de Cartagena, denunció que un menor integrante de la misma, resultó con serias lesiones en su estómago y partes íntimas, luego de ser atacado por un perro que permanece bajo el cuidado de los policías que prestan servicio en el CAI de ese barrio.

Según la familia del menor, el niño estaba jugando como lo hacen muchos otros en las inmediaciones del CAI, cuando el perro se abalanzó sobre él. Inicialmente el menor se fue corriendo a casa, pero su abuela, al notar abundante sangre en el baño lo revisó, y lo que se creía era una pequeña herida, resultó siendo múltiples mordidas en el vientre y las partes íntimas del niño.

Valentina Ríos, abuela del menor, relató a Caracol Radio que "fuimos al CAI a pedir a los policías que se responsabilizaran por los daños ocasionados por el perro, pero la respuesta del comandante fue que ellos no tenían plata. Queremos que a ellos también se les haga cumplir la ley, la misma que dice que los dueños deben hacerse responsables del daño que ocasionan sus mascotas".

Si bien no se trata de un perro de raza o entrenado por la Policía, aseguran los familiares del menor que este can vive y está bajo el cuidado de los uniformados, por lo que se puede interpretar que ellos son los dueños del animal y deben hacerse responsables de lo que ocurra con él. Denunciaron que este perro en particular, ya ha tenido comportamientos violentos anteriormente.