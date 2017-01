Niño de 3 años fue mordido por perro en el parque Antonia Santos

Según Katerine García madre del menor de tres años de edad el episodio se presentó en el parque Antonia Santos en donde ella estaba junto con sus dos hijos sentada al lado del CAI.

Los niños estaban jugando con las palomas cuando, de repente, un perro que estaba dentro del CAI salió y le mordió la cara al niño de 3 años. La mujer denuncia que ninguno de los policías le prestó ayuda, solo uno de ellos llegó a sobar al animal.

"Los policías no me prestaron ayuda ellos sabían que yo venía de Valledupar y no conozco esta ciudad, ni siquiera me dijeron que me llevaban a una clínica", aseguró García.

El menor resultó afectado en su ojo y mejilla derecha, y fue atendido en la Clínica San Luis.

"El cirujano plástico solo le colocó un punto para que la herida no le quedara grande, el está hinchado en la mejilla", explicó la progenitora.

Ahora la preocupación de esta mujer es si el perro cuenta con las vacunas principalmente con la de rabia. "En la clínica le aplicaron una dosis pero se tienen que repetir 5 vacunas más cada 8 días, después cada 15, yo no tengo plata para viajar a Bucaramanga cada semana", aseguró la mujer.

Por su parte, el Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Harold Hincapié explicó que los policías no tienen perros y que este animal es callejero y la gente lo alimenta muy cerca del CAI.