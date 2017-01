Policía que encontró y devolvió 3 millones de pesos no aceptó pago de recompensa

El auxiliar de policía Andrés Felipe Bohórquez Rojas, de la Policía Metropolitana de Tunja, le contó a caracol radio cómo se encontró y posteriormente, como todo un buen ciudadano uniformado, devolvió los 3 millones de pesos que se le habían caído del bolsillo a un repartidor de yogures, que minutos antes le había solicitado su ayuda.

El policía, que además resultó ser hijo de un juez de Tunja y de una secretaria, no quiso recibir nada a cambio por la millonaria suma que devolvió.

“Nosotros como policías no recibimos en estos casos recompensas de ninguna clase. El señor me agradeció, me dio un pequeña abrazo y se fue muy contento. El dinero que encontré se le había caído del bolsillo, y era el producido de la venta y repartición de los yogures del día. El señor agradeció mucho a dios, y se fue muy contento”, dijo el auxiliar Bohórquez.

El uniformado asegura que con estos actos le da ejemplo a sus 5 hermanitos, y le envió un mensaje a los ciudadanos: “que crean en su policía, estamos para ayudarles”.

Y le pidió a sus compañeros policías “que sigamos trabajando para servirle a la gente”.

El policía honesto será exaltado por la Policía Metropolitana de Tunja. La policía asegura que actos como estos son los que quieren protagonizarse con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía.