Policía honesto: encontró casi 3 millones de pesos en Tunja y los devolvió a su dueño

Los policías honestos sí existen y encontramos a uno en Tunja (Boyacá). Se trata del auxiliar de policía Andrés Felipe Bohórquez Rojas, de la seccional de tránsito y transportes de la Policía Metropolitana de Tunja, quien luego de realizar un procedimiento en una vía del centro de capital boyacense, se percató de que a un conductor se le había caído un fajo de dinero de casi tres millones de pesos.

En seguida, el uniformado buscó al dueño del dinero he hizo su devolución.

“Le agradezco al auxiliar de transito Bohórquez porque cuando me bajé de la camioneta, se me cayó el dinero del carro y no me di cuenta… estaba descargando una mercancía, el señor agente hizo el favor de encontrar la plata, me buscó y me la devolvió... ¡Que dios me lo bendiga y que le multiplique esto y mucho más”, dijo el ciudadano dueño del dinero, quien agradeció el gesto del policía, y que quedó registrado en video.

La policía metropolitana exaltará la actuación honesta y servicial del auxiliar de 19 años, oriundo de Tunja, que lleva 6 meses en la institución.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Óscar Moreno, dijo en Caracol Radio que “este es el actuar que siempre esperamos y que nos orgullece de nuestros policías. Esta historia servirá además de ejemplo para el resto de los uniformados y la ciudadanía".

La policía asegura que actos como estos son los que quieren protagonizarse con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía.