[Video] Aseguran que invento para hacer agua de cartagenero fue una copia

En dialogo con Caracol Radio el Gerente de Qián Colombia S.A.S., Carlos Alberto Sanclemente desvirtuó a George Salgado, un joven ambientalista cartagenero de la campaña #WaterFreeCartagena, que aseguró que había inventado una maquina generadora de agua potable.

El empresario confirmó que desde hace tres años su compañía en Pereira viene trabajando en prototipos para producir, a partir de la humedad relativa agua potable y lo que hizo Salgado fue obtener uno de los artefactos y quitarle las distinciones de la compañía para hacerlo como si hubiese sido suyo.

“Lo que el señor Salgado mostró como si invención es un prototipo fabricado por nosotros para demostrar la productividad de agua vía deshidratación de aire, digamos que aquí la molestia radica en que el señor no se tomó el trabajo ni siquiera de copiar, todo lo que hizo fue quitar la tapa superior a la maquina donde está la marca de esta empresa, que es una marca registrada y mostrar la maquinaria sin ninguna cobertura para no mostrar la marca.”

Sanclemente explicó que la empresa, por su actividad en proyectos industriales, siempre ha trabajado en ese mismo principio de la humedad relativa sin que el producto sea demasiado costoso porque el agua generada no es lo suficientemente potable. Desde el año 2014, adecuaron la tecnología a sistemas capaces de generar agua apta para consumo humano.

“Hay mucho proceso industrial que requiere controlar las humedades relativas en unos niveles bajos, entonces hay que hacer unos sistemas de deshidratación del aire, bajarle la humedad al aire. Cuando uno hace eso queda un agua sobrante. Nosotros lo que hemos hecho es adaptar eso a unos sistemas eficientes porque si se hace en la forma convencional pero eso no es eficiente, hay que buscar la manera que sea eficiente porque de lo contrario el agua saldría supremamente costosa. Como dato curioso yo le puedo contar esto: el equipo que mostró el señor Salgado es un equipo en el que no está programada ninguna eficiencia, porque simplemente se trata de mostrar el principio, porque cuando se empieza a hablar que se puede generar agua del aire para las personas que no son técnicas es un tema muy novedoso y no muy fácilmente lo creen… pero ese prototipo no tiene ninguna eficiencia energética si se va a generar agua con ese prototipo esa agua es supremamente costosa, eso no es un tema viable desde el punto de vista económico.”

Confirmó que ya se han fabricado siete equipos y que el último ya fue adquirido para una institución del Estado y se instalará en el departamento de La Guajira donde el agua es escasa.

“Nosotros tenemos diseñadas maquinas desde 250 hasta 5.000 litros, de hecho estamos fabricando una máquina de 5.000 litros que va para La Guajira.”

Explicó que el cliente natural de este tipo de invenciones es el Estado, que a la postre es el responsable de buscar las soluciones para el problema del agua.

“Es obligación desenmascarar este tipo de situaciones. No podemos ser cómplices de este tipo de situaciones porque me parece muy grave, este es un tema de rehacer este país si queremos tener país viable hacia el futuro o las generaciones que vienen no van a tener donde vivir.”