Vargas Lleras no considera pedir excusas por usar el término 'veneco'

El vicepresidente Germán Vargas Lleras respondió así a la nota de protesta enviada por la cancillería de Venezuela sobre este tema, reiteró que en ninguna parte de la legislación colombiana se contempla que las viviendas de interés social sean para extranjeros, y que para él, el término veneco no es ofensivo.

"Eso nos xenófobo, es un gentilicio como cualquiera, es como si yo me molestara porque me dijeran cachaco. Pero me sorprende mucho que en Venezuela se le haya dado esta connotación, sobre todo el gobierno de Maduro que es un gobierno que no respeta la democracia, las instituciones y que nunca ha respondido nuestras notas por maltrato a colombianos", dijo Vargas Lleras.

Llamó la atención igualmente de las autoridades colombianas, dijo que tiene conocimiento que a Barranquilla, por ejemplo, han llegado más de 20.000 venezolanos y que eso requiere una atención integral, pues su presencia ayuda, según el vicepresidente, a incrementar las cifras de inseguridad y malestar social.