Cartagena marchó para rechazar la violencia contra la mujer

Todo empezó el fin de semana anterior cuando en zona rural de Cartagena se encontró el cuerpo moribundo de Jazmín Álvarez Romero, quien había desaparecido horas antes luego de abordar un taxi. La joven fue encontrada violada y con signos de violencia física, y aunque se recupera en una clínica, la ciudadanía indignada rechazó este acto, y en masa se tomaron el Centro Histórico para pedir justicia.

Rocío Guevara, líder de la marcha, aseguró a Caracol Radio que "la justicia la pedimos porque desafortunadamente el sistema no actúa, no puede ser posible que en un caso como este donde se ha identificado hasta la placa del taxi donde se movilizaba no haya ningún resultado hasta ahora. Justicia para Jazmín y para todas las mujeres violentadas".

En Cartagena la inseguridad y este tipo de hechos parecen estar a la orden del día, dos días antes del penoso hecho de Jazmín, se había presentado un feminicidio cuando un hombre de 39 años, asesinó a su compañera sentimental, una joven de apenas 17 años de edad. Casos como estos, de a poco van colmando la paciencia de la ciudad, que pide que cese la violencia contra la mujer.