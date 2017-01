El maestro Fernando Botero se paseó por el centro de Medellín

El reconocido internacionalmente pintor colombiano, Fernando Botero de visita en la ciudad de Medellín, realizó este viernes un recorrido por algunas calles del centro de la ciudad donde están ubicadas las esculturas que ha donado a esta capital.

Tras el recorrido de varias cuadras en compañía del alcalde Federico Gutiérrez, el maestro Botero se declaró complacido por el gran aprecio por su esculturas y la forma también tratadas en que “se encuentran, con su pátina en perfecto estado y son miradas con mucho afecto por la gente, lo que me causa gran emoción”, según dijo.

Consultado sobre el robo de los bigotes de escultura El Gato que se encuentra en el corregimiento de San Cristóbal comentó entre risas que igual aconteció en París, e indicó que nos es falta de educación y no es con maldad sino algo simpático como para guardar un recuerdo, y se denota que no es con maldad pues no le han hecho ningún daño a la escultura.

Descartó que por ahora no regalará más esculturas a la ciudad, pues con las que hay en la denomina plaza Botero son suficientes para organizar una zona muy cargada arte. Sin embargo pidió que sus dos esculturas de los Pájaros que hay en el parque de San Antonio permanezcan allí para recordar y reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en junio de 1995 que dejó 20 muertos y unos 99 heridos.

El maestro Botero anunció que en mayo abrirá una gran exposición retrospectiva en Roma, y luego tendrá exposiciones en Alemania y Francia.