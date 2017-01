En la comuna 13, el 15 de febrero, comienza estudio para desminado en Medellín

Luego de iniciar el periodo de socialización, la Alcaldía de Medellín y el Batallón de Desminado Humanitario definieron que el próximo de 15 febrero se dará inicio a un estudio no técnico con operaciones en la comuna 13 – San Javier, occidente de la capital antioqueña, para desminar ese territorio.

“Se priorizo San Cristóbal, Comuna 13 y Robledo. Estamos en la etapa de socialización pedagógica con las comunidades, ya sigue reuniones con la JAL, el 15 de febrero comenzaríamos con toda la brigada en los puntos específicos, empezaríamos comuna 13 con toda la estructura y logística para hacer estudios no técnicos”, manifestó Carlos Arcila, subsecretario derechos humanos de Medellín.

Agregó que es un paso importante para la ciudad, debido a que existe un número importante de víctimas por artefactos no convencionales.

“Es muy importante porque Medellín aparece priorizada en tema de desminado humanitario, se quiere que se haga un estudio técnico en la ciudad, no es las minas convencionales, sino explosivos no convencionales que históricamente en la ciudad de Medellín ha habido hechos victimizantes que precisamente 250 personas que ha sido víctimas de artefactos no convencionales”, puntualizó el señor Arcila.

