En Medellín, aumentan llamadas para entregar perros pitbull a las autoridades

En diálogo con Caracol Radio, el concejal líder de la bancada ambientalista del Concejo de Medellín, Álvaro Múnera Builes, reveló que tristemente con la muerte del menor de 14 meses en el Barrio Robledo-Kennedy de Medellín, aumentó el número de llamadas de personas y familias que ya no quieren tener estos animales como mascotas en sus viviendas.

“Es muy triste… Después de la muerte del niño para la inspección de protección animal está llamando la gente, 10 o 12 llamadas diarias que dónde le reciben el animal. YO invito que entonces lo reciban los grupos que promueven la crianza, porque la Perla no los puede recibir, el protocolo de ingreso es para animales politraumatizados, enfermos o en máximo grado de desnutrición: no podemos recibir sanos y mucho menos por el abandono”, manifestó el concejal Múnera Builes.

Enfatizó que existe un número importante de estos perros pitbull en el criadero La Perla que pasaron por episodios de maltrato o su utilización para fines delictivos, lo cual les trae secuelas.

“El final de estos perros que tienen agresiones son el abandono, los agarran a machete, los cogen a tiros, los envenenan o los tiran a la calle. En La Perla hay 75 y no pueden encontrar un hogar, porque no se pueden entregar en adopción porque nadie pregunta por ellos tampoco”, enfatizó en Caracol Radio.

Criticó a quienes tienen criaderos de esta raza de animales y le pidió a la ciudadanía que tenga pitbull los esterilice y no hagan de sus cachorros una venta.

“Yo no quiero que sea defensor de animales quien apoye la crianza de perros con gran capacidad de mordida, el problema es la mordida porque desgarran y no sueltan. Invito a que la gente no lo compre, lo esterilicen para no reproducirse, las agresiones son 4 o 5 semanales, ya tenemos el primer niño muerto”, puntualizó el señor Múnera Builes.

