Familiares de desaparecidos conforman frente común

Carlos Alberto Meneses Lobo, Junior Carrascal y Cristian Roa, desaparecieron en dos hechos distintos, registrados en la zona rural de Cúcuta y en la vía El Zulia.

La madre de Meneses, residente en la ciudadela Juan Atalaya, señalo que no siente el compromiso de parte de las autoridades para establecer el paradero de su hijo, quien fue visto por última vez el 12 de diciembre del 2016, en el corregimiento de San Faustino en el área rural de la ciudad.

Por su parte, Jimmy Roa, padre de uno de los muchachos desaparecidos, ratificó que el interés de las autoridades es poco para lograr la ubicación de su hijo y otro compañero de quienes no se tiene información desde el 02 de enero cuando se desplazaban en una motocicleta vía El Zulia.

Frente a los hechos, expresaron, que realizarán acciones simbólicas en los sitios donde se tuvo conocimiento de su paradero de últimas vez para llamar la atención por lograr establecer el paradero de sus hijos “nos vamos a unir, estar en esta situación es desesperante, no comemos, no dormimos y como somos gente humilde y los desaparecidos no son hijos de gente importante no nos ponen atención” Expresó uno de los progenitores.