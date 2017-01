Arriban a Cartagena dos cruceros de la línea Regent Seven Seas Cruises

La línea con los cruceros más lujosos del mundo, Regent Seven Seas Cruises, traerá dos barcos mañana a la ciudad de Cartagena, el Seven Seas Explorer y el Seven Seas Mariner, en una singular operación donde dos cruceros de la misma línea arriban al mismo puerto, el primero, catalogado el más lujoso de la flota que llega por segunda y última vez de acuerdo con la programación de la presente temporada.

El Seven Seas Explorer, es un crucero pequeño, exclusivo, se caracteriza por ser el más nuevo de la flota de los Regent Seven Seas y es considerado el más lujoso del mundo en su clase. Tiene capacidad para 750 pasajeros a bordo que son atendidos por 650 tripulantes, con lo que garantizan una atención personalizada. Estará en la Terminal de Cruceros de Cartagena desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. En él se encuentran obras originales de Picasso, vajillas Versace, cristales, cuarzos, así como también se destacan los acabados en la suite principal y la decoración diseñada exclusivamente para esta nueva motonave que fue bautizada en junio de 2016 por la princesa Charlene de Mónaco.

El Seven Seas Mariner llegará a las 7:00 a.m. y permanecerá hasta las 3:00 p.m. en Cartagena, tiene capacidad para 700 pasajeros y es atendido por 445 tripulantes. Fue catalogado como “El Barco del año” en 2002 por Ocean and Cruise news. Con la recalada de mañana cumple tres arribos a la ciudad de Cartagena en la presente temporada. Volverá el 28 de abril y será esta su última llegada en la temporada 2016-2017.

En las más de 210 recaladas de la temporada de cruceros 2016 – 2017 se calcula que en total los turistas dejarán a la ciudad de Cartagena más de 50 millones USD, según el estudio de la BREA 2015 (Business Research and Economic Advisors), ello implica un impacto económico para la ciudad y todos los miembros de la cadena de servicios turísticos como guías, restaurantes, comercio, joyerías, etc.