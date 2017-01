Denuncian irregularidades durante desalojo en Turbaco, Bolívar

Una emergencia social se vive en un sector deprimido del municipio de Turbaco, norte de Bolívar, luego del desalojo que adelantó la fuerza pública de un predio conocido como finca 'Las Margaritas'. Desde hace 5 meses, cerca de 80 personas levantaron improvisados hogares en estas 40 hectáreas, y este fin de semana, por orden del inspector de policía del municipio, se procedió a desalojarlo.

Según relatos de la comunidad, el desalojo lo adelantó la fuerza pública, pero también estaban acompañados de un grupo de hombres que nunca se identificó, "este grupo de gente no tuvo que ver con niños ni con mujeres embarazadas ni ancianos ni nada", relató un testigo de los hechos a Caracol Radio.

También denunciaron que " atropellaron a todos, hasta a una familia que tiene una niña que jugando se rompió el brazo un par de dias antes y no la habían llevado al médico porque no tenían carnet ni dinero para correr con los gastos, es la hora que hay gente llorando pues en realidad no tienen nada quedaron a la deriva sin un techo", relató el testigo que pidió reserva de su nombre.

Caracol Radio se comunicó con el ICBF, quien aseguró a través de su portavoz en el departamento de Bolívar, que en el sitio hizo presencia la comisaría de familia. Sin embargo, se dijo que el aviso del desalojo se dio apenas unas horas antes, por lo que el cronograma no cuadró para que el equipo psicosocial estuviera durante el desalojo. Por lo tanto, censo y atención a afectados, se hará horas después del desalojo.