Más de mil personas participaron en los talleres de Colombiatex

Con papel periódico, lápices, marcadores, documentos de análisis, material audiovisual y hasta trabajando bajo presión estaban los mil participantes de los talleres que por primera vez tuvieron espacio en Colombiatex con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Jaime Giraldo, creador emprendedor de ropa masculina, resaltó este espacio que impulsa a los participantes a enfrentar las realidades del mercado.

“Es la primera vez que vengo y me parece un buen espacio porque venir del pabellón del conocimiento y estar aquí interactuando más en grupo, es más real, no te quedas no más en la teoría, siento que es muy importante el taller, es un comienzo porque es una herramienta que se acerca más a la realidad”, manifestó el participante.

A su turno Margarita Baena, docente investigadora de la UPB, quien dirigió un taller explicó como funcionó el momento académico.

“Estamos jugando a generar ideas que se puedan convertir en ideas de negocio y lo primero que estamos haciendo es jugando con las macro tendencias, vistas desde la tecnología, de las amenazas en el mundo y a partir de allí a ver qué idea la gente en el taller”, detalló la señora Baena.

Luz Adriana Naranjo, directora de transformación estratégica de Inexmoda, confirmó que estos espacios deben continuar.

“Sin lugar a dudas debe continuar porque la innovación para nosotros es implementación, es ejecución y eso implica que ese conocimiento se traduzca en acciones muy concretas, entonces seguiremos sin duda apostándole a talleres y elementos muy prácticos para los empresarios”, puntualizó la señora Naranjo.

Validación de negocios, redes sociales, innovación e implementación de estrategias fueron algunas de las temáticas abordadas en el espacio académico denominado ‘Mente abierta y zona cambiante’.