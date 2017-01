Un año sin pistas del líder del Catatumbo Henry Pérez

El líder de La Gabarra desapareció el 26 de Enero de 2016, hace un año, en la vereda Trocha Ganadera, en La Gabarra, Norte de Santander.

Elibeth Murcia, esposa del líder comunal, dijo que aún esperan respuesta del paradero de su esposo, porque "en la Gabarra no se movía una mosca sin que las Farc y el Eln no lo supieran; por eso les pido que me den información de él...No voy a descansar hasta saber dónde se encuentra Henry".

"Henry, hace mucha falta a la población y a la familia, ha sido un año en que no nos dicen nada sobre él (...). La respuesta del Gobierno es que se les sale de las manos", afirmó Murcia.

La familia ha solicitado la ayuda de fundaciones y organizaciones y esperan que con el inicio de la mesa de diálogo con Eln se conozca pistas de su paradero.

Henry desde la presidencia de Asojuntas en La Gabarra y desde los productores del Catatumbo, buscaba que los campesinos iniciaran la sustitución de cultivos ilícitos.