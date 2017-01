Contraloría de Cartagena detectó presuntos hallazgos fiscales en gobierno de Dionisio Vélez

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en cabeza de Nubia Fontalvo Hernández, presentó la relación presuntos hallazgos fiscales por $6.835.242.050 millones de pesos durante el último año de administración del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo.

Se trató de un ejercicio auditor practicado a las dependencias del Distrito: Secretaría General, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, Secretaria Educación Distrital, Secretaría De Participación y Convivencia Ciudadana, Valorización y Coorvivienda, durante la vigencia 2015.

Se evidenciaron de acuerdo a visita realizada por la comisión auditora a las instalaciones del almacén 96 tintas tóner en mal estado por un valor de ($77.007.806) de conformidad con la ayuda memoria No.007 del 27 de abril del año 2016.

La contratación realizada por el distrito de Cartagena de Indias durante la vigencia fiscal 2015 – sin acreditar la experiencia, fundamentada en el acuerdo no. 008 del 31 de oct. Del 2014, en su artículo 2, el cual va en concordancia con la ley 594 de 2000 – (ley de archivo), asciende a $163.300.000.

La comisión auditora, detectó caducidad de comparendos por infracciones de tránsito, Exoneraciones y Derogaciones por valor de $4.886.527.715 en la vigencia 2015, de los cuales $588.687.228, fueron decretadas por Acciones de Prescripción, según el cuadro anexo al presente informe, inobservando así los artículos 136, 138, 139, 140, 159 y el artículo 161 de la Ley 769 de 2002, que regula las acciones en caso de imposición de comparendos, de la decisión tomada, del no cobro coactivo, de la caducidad de la acción o contravención y de la no ejecución de sanciones, causando una lesión al patrimonio del Distrito de Cartagena en la cuantía antes descrita, por la no recuperación de los recursos públicos del DATT.

La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de indias, celebró contrato de Prestación de Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la realización del taller “Contratación Pública para directivos docentes y administrativos de las Instituciones Educativas oficiales del Distrito de Cartagena, con la Corporación CIDE mediante contrato N0 7-37—2015-UIC- SED por valor de $70.000.000 millones de pesos, para desarrollar el taller con una intensidad de ocho horas presenciales. No se evidenció el cumplimiento del objeto contractual, porque según informe del interventor el desarrollo del taller se realizó el 9 (nueve) de Diciembre de 2015, (UN SOLO DIA) en el Club de Profesionales de Cartagena, contrario a la respuesta emitida por el Club, según oficio del 24 de junio de 2016.

Se observa que la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena contrata con el colegio el servicio de transporte escolar de los estudiantes por valor de $317.400.000, desde el sitio de vivienda hasta el colegio y viceversa, presuntamente violando los principios de transparencia contrata con el colegio Moderno del Norte el transporte de los estudiantes, siendo que el colegio no es empresa de transporte, ni ofrece el servicio de transporte particularmente. Situación que no permite realizarle un seguimiento a los recursos públicos del ente territorial, y se obvia el proceso contractual con el lleno de los requisitos por parte de la SED.

El Establecimiento Público Ambiental EPA, aportó un valor de trescientos siete millones quinientos mil pesos ($307.500.000), en la ejecución del Convenio N°131 del 20 de mayo de 2015 con la Fundación Tecnológica Comfenalco para adquirir el Sistema CIGA; prescindiendo del uso del Sistema SIGOB que al igual que el CIGA permite ejecutar la gestión documental, realizar seguimientos a la información recepcionada, ajustar y/o actualizar de acuerdo a las necesidades internas y efectuar consultas y seguimientos por parte la ciudadanía vía web. De acuerdo al informe técnico se concluye que el objeto del contrato presentó un alto grado de improductividad, lo que conlleva a una gestión fiscal antieconómica. Es evidente que el EPA invirtió unos recursos considerables en la adquisición de un SOFTWARE pese a contar con uno que cumplía con las mismas funciones. Presunto detrimento patrimonial trescientos siete millones quinientos mil pesos mcte. ($307.500.000)

Se interpuso denuncia ante la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias por un posible detrimento en la Institución Educativa Salim Bechara. El denunciante señala que la persona responsable de los procesos de Asesoría Financiera y Contable de la Institución Educativa en comento, gestionaba, tramitaba el pago de millonarias sumas de dinero de cuentas de cobro, sin contrato escrito o minuta, sin certificado de disponibilidad presupuestal, sin acta de recibido a satisfacción. La Contraloría Distrital hizo la investigación pertinente encontrando que se hizo una contratación sin los soportes respectivos para ser considerados como cuentas por pagar por el valor de veinte millones ochocientos cuarenta mil doscientos pesos ($20.840.200), los cuales fueron pagados sin contar con los documentos legales. Generándose un presunto detrimento fiscal.