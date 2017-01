Me siento muy orgulloso de decir que yo participe en el nacimiento del Hay Festival: Gossaín

Después de más de una década de vida, Don Juan sabe que el Hay Festival es como ese hijo que tuvo en sus brazos y que de la noche a la mañana no camino sino que dio pasos agigantados.

Gossaín Abdala se autoproclama fundador en tierras latinoamericanas, de un evento que solo se podía apreciar en el viejo continente.

“Yo me siento muy orgulloso de decir que yo participe en el nacimiento del Hay Festival, por eso me alegra saber el desarrollo que ha tenido, el interés que despierta, los éxitos que consigue el Hay Festival todos los años. Se ha convertido en el evento cultural más importante de Colombia, de probablemente toda América latina, junto a la feria del libro de Guadalajara y la feria y la feria del libro de Bogotá, son eventos extraordinarios, para mi es emocionante porque vi cómo fueron llegando de Londres los señores que crearon el Hay Festival, como fueron organizándolo, participe de las primera reuniones, me siento casi como la comadrona, como la partera que vio nacer el Hay Festival.”

Y es que es tanta la madurez del Hay Festival en este tiempo, que ya la música se ha ganado un espacio importante dentro de la programación, como el mismo los dice, la música hecha literatura.

“Es evidente el extraordinario interés que está adquiriendo la música, por ejemplo este año viene Yuri Buenaventura, que es este joven colombiano de la costa del pacifico que se ha destacado en París haciendo un trabajo extraordinario, vienen varios autores musicales, hay varios eventos, foros, paneles y seminarios sobre la música, la música ha adquirido en el hay Festival una connotación casi que igual a la de la literatura, pero sabe que es lo más interesante que no ha perdido el valor literario, es decir, es la música en relación con la literatura.”

Gossaín considera que quien no lee no tiene la capacidad de degustar un evento literario y de artes de tal magnitud por eso se está repotenciando constantemente.

“Estoy releyendo, yo hace rato decidí que si hubo tanto libro bueno que me gusto en la vida, que me influyó, que me marcó para siempre, empecé a releerlos, estoy releyendo, estoy pasando por los que más me gustaron, por Sófocles.”

Para tal fin está volviendo a leer los dos libros que no pueden hacer falta en ninguna biblioteca.

“El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ese es el libro; dos: La Biblia, no solo desde el punto de vista espiritual, que es una gran guía espiritual, sino desde el punto de vista periodístico, no he conocido un reportaje mejor escrito que ese.”

Don Juan vuelve a ser protagonista de este evento esta noche en el patio del claustro de Santo Domingo para hablar del Caribe, en donde se desarrolla el Hay Festival Cartagena.