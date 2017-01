Sitios de concentración de Farc en Antioquia no están listos para próxima semana

El Gobierno de Antioquia reiteró que los cinco puntos de concentración de las Farc establecidos para este departamento no estarán listos para el 31 de enero.

El gobernador del departamento Luis Pérez Gutiérrez indicó que el reporte que tiene hasta la fecha es que nuevos grupos de las Farc se están acercando a los puntos de concentración y aseguró que los campamentos para recibirlos no estarán listos para el 31 de enero, y siguen todavía atrasados.

“Los puntos de normalización en Antioquia no van a estar listos el 31 de enero, ese es el informe que tenemos, no van a estar listos, están atrasados y la única información que nosotros tenemos se han presentados algunos desertores de las Farc, no han sido masivas y creemos que esas deserciones no son disidencias de las Farc, han sido desertores aislados que sospechamos que se están metiendo a las bandas criminales y al ELN”, señalo el gobernador.

De otro lado, el gobernador reconoció que en Antioquia se han presentado casos aislados de deserción de guerrilleros que se han unido a bandas criminales o al ELN, pero descartó de plano que se hayan dado disidencias.

"La información que tenemos de ejército y la policía es que no existen en Antioquia disidencias de la Farc, sino desertores individuales que seguramente seguirán delinquiendo" señaló de manera enfática.

Indicó que por tal motivo es necesario ayudar socialmente al proceso de desmovilización para que no haya desertores que se vuelvan después en otro dolor de cabeza.