El Carmen de Bolívar vibra con el FestiMaría 2017

En la imponente plaza principal de El Carmen de Bolívar, se vivie el eje central de esta IV versión del festival multicultural de los Montes de María, que desde esta ocasión tendrá sede permanente en la capital de los Montes de María y será un homenaje perpetuo al artífice de la cultura musical de esta región, el maestro Lucho Bermúdez. Se cumple este 24 y 25 de enero, en honor a la fecha del natalicio del maestro.

Artistas de talla internacional como Silvestre Dangond, Juan Carlos Coronel e Iván Villazón engalanan la nómina musical, que se suma a una serie de eventos de todaq índole que pretender rescatar la multiculturalidad de la región. Amín Díaz, director técnico de turismo de la gobernación, resaltó que se ha pensado en todas las expresiones artísticas, para que todos tengan cabida.

"A la par de los eventos musicales tenemos una muestra gastronómica, que hemos bautizado 'los sabores de María', así mismo hay talleres de escritura y de música, hasta de historia del gran maestro que representa Lucho Bermúdez", dijo Díaz a los micrófonos de Caracol Radio. Resaltó también que a pesar de la escasa infraestructura vial y hotelera, estos festivales se abran camino.

"Alguien tenía que romper el hielo. Antes la gente decía que no hacía grandes eventos porque no había hoteles, y los empresarios decían que no querían hoteles porque la gente no venía. El gobierno departamental rompió el hielo y hoy en zonas como Mompox en la que se posicionó un festival de Jazz ya hay inversión hotelera, esperamos que eso pase con El Carmen de Bolívar y municipios vecinos", puntualizó Díaz.