Contraloría advierte sobrecostos, falta de planeación y graves rezagos en el Megaproyecto del Jarillón en Cali

Según un Informe de Especial Seguimiento adelantado a finales del año pasado por la Contraloría General de la República, el Megaproyecto de Jarillón de Cali, presenta riesgo de sobrecostos, cifras caóticas, falta de planeación y graves rezagos.

Los retrasos y las dificultades en las obras del Jarillón, que se pusieron de presente con el reciente desbordamiento del río Cauca a la altura del puente de Juanchito y prendieron nuevamente las alarmas por la ocurrencia de una tragedia mayor, según la Contraloría, se han convertido en un lastre para el Fondo Adaptación, cuya gestión ha sido y sigue siendo cuestionada por este organismo de control.

Según el Informe de la Contraloría, realizado a octubre de 2016, el manejo presupuestal que se le ha dado al proyecto está incrementando el riesgo de generar sobrecostos para poder ejecutar la totalidad del mismo.



Según el ente, el desarrollo del Megaproyecto Jarillón de Cali ha tenido un desarrollo deficiente: “Las cifras y porcentajes que muestra el Fondo Adaptación pueden interpretarse como caóticas y requieren en detalle una explicación amplia por parte de los entes ejecutores y contratistas encargados de sus avances, de acuerdo con las metas programadas”.



Más preocupante, dice el Informe de Especial Seguimiento, “A la fecha cinco años después de ocurrida la tragedia derivada de la ola invernal no hay una respuesta para la población afectada, como tampoco una solución ni provisional ni definitiva para la población vulnerable, adicional al incremento que se ha generado por el asentamiento poblacional en la zona de riesgo”.



Tal como se indicó en una Actuación Especial de Fiscalización al Fondo Adaptación, cuyos resultados reveló la CGR en diciembre pasado, “el riesgo de inundación por los múltiples problemas que afectan este sector es inminente, sumado a los riesgos no mitigables relacionados con la población que ilegalmente se ha ubicado en la zona y que se calcula en 7.852 familias, las cuales necesitan ser reubicadas de manera prioritaria para evitar una tragedia”.



El Informe de Especial Seguimiento al Megaproyecto Jarillón de Cali y sus componentes arrojó otra preocupante conclusión:



“Los porcentajes de avances por cada componente, desde 2012 hasta 2016 NO SON COHERENTES con los porcentajes de avances de los contratos celebrados en virtud de estos componentes, reflejándose cifras engañosas, por cuanto se puede interpretar que se hacen necesarias nuevas contrataciones para terminar las obras que se requieren para culminar la totalidad del Megaproyecto. Se pueden concluir rezagos muy graves en la ejecución del proyecto”.



¿Contratos terminados o ejecución? ¿Al fin qué?



Al analizar el tema contractual, la Contraloría encontró que no se evidencia coherencia en las cifras y porcentajes mostrados. “Resulta incomprensible el estado de contratos como “terminados” y que al mismo tiempo aparezcan en ejecución con porcentajes de avances bastante irrisorios”.



Contratos de prestaciones de servicios no tienen retrasos



Se encontró también un curioso contraste: “Se observa rezago y retraso en los contratos cuyos objetos impactan directamente en el avance del proyecto, en tanto que los contratos relacionados con prestaciones de servicios y consultorías al parecer se desarrollan en términos razonables”.



El riesgo latente de generar sobrecostos



Por el lado del manejo presupuestal, como se anticipó antes, hay una observación importante:



“Si se tiene en cuenta que el impacto y alcance del proyecto en general va hasta el 2019, y que la asignación interna presupuestal actual para este proyecto es de $703.885 millones de pesos como compromiso del Fondo, se puede decir que el proyecto sigue extendido en términos financieros en un aproximado de un 60%, lo que sigue colocando a este megaproyecto en riesgo de generar sobrecostos para poder ejecutar la totalidad del mismo”.



No sobra anotar que la contrapartida local es de $291.680 millones de pesos, para un total de $995.766 millones de pesos para todo el proyecto.



Además, “Se denotan deficiencias en la planeación de los proyectos que se ve reflejada en las adiciones contractuales en tiempo y valor, razón por la cual resulta indispensable sustentar posibles sobrecostos y la formulada planteada por el mismo Fondo Adaptación para lograr el cumplimiento de objetivos y metas, si la financiación de los componentes está extendida en el tiempo en un porcentaje de más de un 50% del inicialmente considerado”.