Trampa mortal en puente peatonal de Bogotá

En el puente peatonal de la Avenida Las Américas con Boyacá, se cayeron varias láminas que no han sido remplazadas y lo qué hay ahora, es un hueco gigante por el que podría caer una persona.

Por el mal estado de la estructura, lo que hicieron los ciudadanos fue poner algunas piedras y tablas para poder cruzar, pero el puente peatonal es un peligro para las personas que transitan por la zona, principalmente en bicicleta.

Caracol Radio

"Eso lleva mucho tiempo así y se ha caído gente. No entiendo por qué no reemplazan la lámina si para eso se paga en impuestos"; "uno tiene que parar y aparte de eso se puede ir uno de cara"; "es increíble, es un puente que se usa mucho. No entiendo para qué sirven los impuestos de la gente", dijeron los ciudadanos.

Caracol Radio

Caracol Radio consultó con el IDU sobre el mal estado del puente y la entidad aseguró que se está esperando la legalización del contrato de mantenimiento para la intervención y ese proceso podría tardar al menos 25 días.