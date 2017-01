Las excusas de los "colados" en Transmilenio

A pesar de las campañas, de los accidentes y de las agresiones a quienes trabajan recaudando los pasajes, muchos ciudadanos en Bogotá siguen ingresando de forma irregular y sin pagar a las estaciones de Transmilenio.

"Con el sueldo que me gano no me alcanza para el pasaje, además todo el mundo se cuela; esas chichoneras que se arman para entrar a una estación no las soporto me cuelo y me voy más cómodo; el pasaje es muy caro para ese servicio tan malo", dicen algunos "colados" sorprendidos por Caracol Radio.

Otro ciudadano agregó que "hoy en día le han subido a todo y cada día alcanza menos el dinero. El Gobierno debería ponerse en el lugar de uno y adecuar mejor la tarifa de Transmilenio".

La mayoría de los ciudadanos, para colarse, arriesga sus vidas cruzando avenidas transitadas, saltando rejas o torniquetes, e incluso algunos más osados, se hacen detrás de los buses para entrar "camuflados" a las estaciones.

Según Transmilenio, las estaciones en las que se perciben más colados son: Ricaurte, Biblioteca Tintal, Calle 40 Sur, Granja Crr 77, y Av. Jiménez, entre otras.