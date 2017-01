La EPS mixta Savia Salud de Antioquia sigue en cuidados intensivos

Las empresas y directivos del sector salud, concejales de Medellín y los usuarios de la EPS Savia Salud, se declararon a la expectativa por las decisiones que puedan adoptar la Junta Directiva de la EPS y el Ministerio de Salud para definir alternativas contundentes que resuelvan la crisis económica que afecta a esta empresa que atiende a un millón 700 mil usuarios en Antioquia.

En diálogo con Caracol Radio, el médico Juan Manuel Sierra Jones, director del Hospital San Vicente Fundación, aseguró que el panorama del comienzo de este 2017 no es alentador, ni para el sector salud, ni mucho menos para la EPS Savia Salud, lo que le llevó a afirmar que el Gobierno Nacional debe atender de inmediato la problemática financiera de la EPS del régimen subsidiado, para beneficio de las familias más pobres.

“La situación de Savia Salud es muy grave, porque es toda la población antioqueña del subsidiado un millón 700 habitantes. Yo pienso que hay mucha tensión y se generan muchos problemas para la atención de la población porque no hay los recursos suficientes. El déficit que viene reportando la EPS hace que los socios digan que tienen dificultades para continuar (en ella)”, explicó el doctor Sierra Jones, al examinar para Caracol Radio lo que se vive en Savia Salud.

Reveló que el problema de la abultada cartera en los hospitales del departamento es tan grave que en vez de decrecer, por el contrario durante el año anterior tuvo tendencia al aumento.

“La cartera está en unos 300 mil millones de los dos hospitales de Medellín y Rionegro. Eso es lo que venimos presentando en la Alianza 14+1. La cartera ha sido creciente en todos los hospitales durante todo el año 2016 comparado con la finalización del 2015”, manifestó el director del Hospital San Vicente Fundación.

Advirtió que no hay y tampoco habrá recursos suficientes para atender las necesidades del sector salud este año: “el presupuesto de salud no se incrementó en lo que el mismo ministro Gaviria había manifestado que necesitaba. Entonces, los recursos de la salud van a estar por debajo y no alcanzarán ni para la gestión de este año ni para cubrir lo que quedo de déficit del año anterior”.

Concejales de Medellín

A esta preocupación de los directivos del sector salud, se suman concejales de Medellín como Aura Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera Rivera, quienes admiten que es incierto el futuro de esta EPS mixta que fue presentada como modelo y solución a la crisis del sistema de salud en Colombia.

“En ese sentido, la primera posición frente a esta problemática es que se deben hacer todos los esfuerzos financieros para salvar a Savia Salud EPS. Dejar que se liquide Savia Salud no solucionará el déficit y muy probablemente lo que generará en el corto plazo es una delicada crisis de prestación del servicio… En el largo plazo, la dispersión de los usuarios del régimen contributivo en esquemas de administración sería aún más complicados”, afirmó la concejala liberal Aura Marleny Arcila.

Insistió en que se debe hacer seguimiento permanente al funcionamiento de Savia Salud, debido a que esta crisis se volverá insoluble, y la región entrará en una espiral permanente de apertura, fragmentación y quiebra de EPS cada vez que las acreencias alcancen los límites técnicos de liquidación.

“Es que se verá reflejada en un deterioro paulatino de las instituciones prestadoras de salud, que en el largo plazo y en vista de un constante descuento de los valores justos facturados, harán imposible la actualización, modernización y mejora de los servicios. Todo ello se verá reflejado en el deterioro de la atención en salud de los antioqueños, en la medida en que la prestación se aplace, los cuadros de las dolencias de los pacientes empeorarán y los costos del cuidado paliativo se incrementarán en detrimento de la filosofía de prevención con la que se construyó el sistema, pero que hasta ahora se ha convertido en letra muerta”, explicó la concejala.

Contexto

Durante los últimos años se ha reportado aumento de afiliados al régimen subsidiado: en Antioquia han pasado de 2 millones 338 mil 407 afiliados en el año 2010 a 2 millones 425 mil 649 en el 2015, y se constituye en el 10.4% de la población afiliada total del país.

Las deudas, según las cuentas de la Alianza 14+1, es de cerca de 409 mil millones de pesos, y el plan de salvamento vía capitalización cubriría deudas por cerca de 160 mil millones de pesos, que hasta ahora podrían ser cubiertas con recursos adicionales del municipio de Medellín y el departamento de Antioquia.

-.-