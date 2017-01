Concejal intimidado por taxistas rechazó bloque de búsqueda de Uber

El Concejal del municipio de Turbaco, Bolívar, Aníbal Moreno, quien fue intimidado por taxistas de Cartagena al ser confundido con un conductor de Uber, afirmó que ese gremio debería preocuparse más por mejorar su mal servicio que por perseguir a los vehículos de la plataforma.

Moreno había ido a recoger a su hermana y su cuñado al aeropuerto de Cartagena, sobre las once de la noche, cuando varios taxistas le impidieron el paso, reclamándole porque “les había quitado la carrera”.

“Se me pusieron tres taxis adelante y dos atrás. Es decir, me rodearon. Se bajaron y empezaron a gritarme que era una persecución contra Uber, que yo estaba trabajando para Uber, y que me iban a llevar al CAI que queda a la vuelta”, relató Moreno a Caracol Radio.

“Al final pude demostrarles que era mi hermana y mi cuñado, pero me parece terrible que detengan vehículos y pidan documentación como si fueran autoridad. Ellos deberían dedicarse a prestar un buen servicio, porque su trabajo está dejando mucho que desear”, apuntó Moreno.

Afortunadamente, las agresiones solo fueron verbales y ni Moreno ni sus acompañantes resultaron afectados físicamente. La Policía Metropolitana anunció mano dura contra los taxistas que realicen estas acciones, tras la constitución de un bloque de cacería de conductores de Uber por los mismos taxistas.