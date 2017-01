Parte de los Beneficiados de “Casa Pa Mi Gente” no cumplieron los requisitos exigidos por el programa

Luego de hacer el balance y cumplido el 15 de enero el plazo para el cierre de entrega de documentos, el Fondo de Vivienda de Interés Social, Corvivienda, presenta el informe completo del programa Casa Pa Mí Gente.

De manera exhaustiva, el equipo de Corvivienda, hizo el primero de los filtros, a las personas que salieron beneficiadas en el sorteo realizado el mes de octubre de 2016, encontrando que no todos cumplieron con los requisitos establecidos en cada grupo y subgrupo.

El grupo uno que correspondía a un subsidio de ciento por ciento, es decir completamente gratis donde participaron pobreza extrema, familias victimas del conflictos y en condición de discapacidad asociadas con pobreza extrema, 9 de ellas no lograron, cumplir con el primer filtro.

De igual forma los subsidios parciales, que corresponden a casas de 48 millones y de los cuales Corvivienda entrega 28 millones, no aprobaron 64 personas.

El grupo tres, que corresponde a los apartamentos de 93 millones de pesos, en el que Corvivienda entrega subsidio de 10 millones y el constructor 7 millones no cumplieron 230 personas. Los apartamentos son completamente terminados.

“Las personas que pasaron este primer filtro Corvivienda continua con la verificación de la segunda y tercera fase, que son la confirmar la información consignada en la inscripción y el cierre financiero. Se deja claro las personas pueden hacer el crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, Fondo de Cesantías, en cualquier entidad financiera o con recursos propios”, explicó William García Tirado, gerente de la entidad.

Los subsidios que quedaron libres al no cumplir las personas con los requisitos establecidos en este primer filtro, se sortearan con la misma metodología de balotas, en fecha próxima a establecer.

El equipo social de Corvivieda, al igual que el jurídico hace seguimiento al proceso, para que los subsidios sean complementados, dentro de lo establecidos en el cronograma del programa Casa Pa Mí Gente.

Las personas que no pasaron el primer filtro, en su mayoría no pudieron soportar con documentos la información plasmada en la inscripción. Algunos se inscribieron en el grupo que no le correspondía