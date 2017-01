Cartagena Pedaleó para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano de ciudad

El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, en compañía del embajador de los Países Bajos, Jeroen Roodemburg; el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, y el senador de la República, Andrés García Zuccardi, dieron inicio formal a esta iniciativa que busca impulsar el uso de la bicicleta por medio del fortalecimiento institucional e identificar las necesidades de ciclo-infraestructura mediante la recolección y análisis de datos en la ciudad de Cartagena.

Cartagena de Indias, D. T y C, 23 de enero de 2016. Unas 300 personas, entre ciudadanos, concejales, empleados públicos y deportistas, se reunieron en la emblemática Plaza de la Aduana para el Lanzamiento de “Cartagena Pedalea”, iniciativa que promueve la Alcaldía de la ciudad con el apoyo de la Embajada de Holanda, Findeter, la organización Despacio, la consultora holandesa JB Mobility y la aplicación móvil Biko.

Cartagena es actualmente la primera ciudad de Colombia que utiliza la tecnología y la modernización para realizar este tipo de estudios, que en un periodo de 4 meses, entregará a todos los cartageneros datos exactos en cuanto a movilidad, infraestructura, seguridad para ciclistas, número de siniestros y disminución en emisiones de CO2.

“Para nosotros es clave la asesoría de un país como Holanda, con amplia experiencia en temas de movilidad, a través de la bicicleta. Nosotros desde la administración estamos motivando el uso de la bicicleta en nuestros ciudadanos para alimentar el informe que nos va a permitir definir esas rutas prioritarias que los ciclistas necesitan”, aseguró el alcalde de los cartageneros, Manolo Duque.

Unas 880 personas en la ciudad tienen descargada la aplicación y están alimentando el informe que será analizado por la Organización Despacio.

“Estamos haciendo un análisis de los actores involucrados de los sectores públicos, privados, seguimos buscando muchos más datos y mirando de qué manera debería manejarse una política de la promoción de la bicicleta”, dijo Carlos Felipe Pardo, director Ejecutivo de Despacio.

Por su parte, Jeroen Roodemburg, embajador de Holanda, aseguró que por muchos años han estado muy cerca de Colombia y han brindado todo su payo a una ciudad tan linda como Cartagena.

“La bicicleta es mejor para la salud, para el medio ambiente, pero también tiene un papel de comunicación dentro de las comunidades, puesto que todos los estratos pueden acceder a una bicicleta”, expresó el Embajador.

Roodemburg precisó que aunque promover el uso de la bicicleta no es fácil, se puede lograr con la voluntad de los ciudadanos y el gobierno distrital.

“Actualmente en Holanda tenemos 34 millones de bicicletas y 17 millones de habitantes, no siempre fue así, en la década de los 50 la gente dacia que no teníamos espacios para las bicicletas y que las vías se necesitaban para los carros, pero no es así, dijo, si piensas bien puedes desarrollar un tipo de ruta muy buena para Cartagena.”, acotó.

Andrés García Zuccardi, senador de la República y líder de la Ley Pro- Bici, acompañó la iniciativa.

“Una gran iniciativa para promocionar el uso de la bicicleta, promocionar a su vez la cooperación nacional e internacional y sobre todo la participación ciudadana. Lo que queremos es sincronizar lo que ya está en la ciudad, con el sistema de transporte actual, los taxistas, los vehículos y los ciudadanos, y tengamos una conexión entre todos estos actores”, dijo.

La aplicación Biko estará recolectando la información hasta el próximo 28 de febrero y entre más recorridos registren los ciudadanos podrán redimir sus monedas virtuales en establecimientos comerciales como Crepes & Waffles, Se Volvió Pris- Pris, Pezetarian, Stazione Italia, entre otros 15 convenios comerciales; esta aplicación no consume los datos del teléfono celular y luego de entregado el informe quedará disponible para los todos los ciclistas.