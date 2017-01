Alarma por robo de partes de vehículos en la calle 6 con 30

Preocupados se encuentran los conductores de vehículos particulares por el incremento del robo de espejos en la Calle 6 entre las Carreras 34 y 30, en la localidad de Puente Aranda. En ese punto aún quedan habitantes de calle, tras la intervención del Bronx.

Diego Monroy, una víctima de los delincuentes, contó a Caracol Radio como una banda organizada le robaron los espejos de su vehículo Renault Sandero

"Estaba esperando el cambio de semáforo en la Calle 6 con Carrera 24, de repente se me acerca un habitante de calle, señala mi vehículo y a los pocos segundos llegaron dos tipos más, se colgaron de los espejos y se los llevaron. Cuándo lleve el carro al concesionario el jefe de taller me dice que durante la última semana habían llegado cinco clientes con el mismo problema asaltados en ese mismo punto"

Monroy manifestó su sorpresa en el momento que puso la denuncia porque miembros de la policía de Bogotá le dijeron que era la primera denuncia que recibían

"Desgraciadamente para llegar a mi sitio de trabajo tengo que pasar por ese punto. A los que me robaron me los he encontrado en los separados metiendo droga y siguen robando"

Según la policía de Bogotá los hurtos de autopartes denunciados en 2016 fueron tan solo 837 casos