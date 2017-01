Niños que no inician el año oportunamente son más propensos a tener cuadros depresivos

Las clases ya iniciaron en todos los colegios oficiales de Boyacá, y sin embargo, miles de niños y adolescentes, aun no se han matriculado en Boyacá.

“Para 2016 teníamos matriculados 156.773 niños. 116.944 niños me atrevería a decir que tenemos alrededor de un 30% de deserción escolar a la fecha en Boyacá”, señaló en Caracol Radio el secretario de Educación de Boyacá Mauricio Fonseca Álvarez.

En un enfático llamado a los padres de familia y acudientes, coinciden los secretarios de educación de Tunja, Duitama y Sogamoso, para que legalicen las matrículas.

Solamente en Tunja, 4.500 niños, no han llegado a clases.

El secretario de Educación de Tunja, padre Víctor Leguízamo señaló que “Las matrículas estarán abiertas durante esta semana y vamos a generar un plan de contingencia hasta la próxima semana, pero no es justo que un chico pueda perder dos semanas de estudio, por eso mi invitación es para que no dejen hasta el último momento las matriculas”.

Agregó que “Los niños no deben estar en la calle ni en el trabajo, ni fuera de su lugar de formación integral para desarrollar un proyecto de vida que les permita ser ciudadanos muy exitosos en el desarrollo de su vida personal y profesional”.

De acuerdo con el secretario de educación de Boyacá, Mauricio Fonseca, cuando los niños entran tarde al colegio, no sólo estarían en desventaja, sino que estarían más propensos a cuadros depresivos.

“El niño que ingresa tarde, mantiene sus niveles e autoestima muy bajos, eso tiene consecuencias emocionales preocupantes”.

Le consultamos a una especialista, quien confirmó la teoría, la psicóloga de familia, Annie de Acevedo: “entra a un gripo tarde y no siente que pertenece el niño entra a un grupo tarde, se siente aislado y triste, ay temor al ver que ya todos el mundo sabe muchas cosas que él no sabe, eso crea una inestabilidad que no es sana para los estudiantes”.

Por su parte, la Gobernación, con el propósito de incrementar la matrícula en las instituciones educativas del departamento, premiará a los cuatro municipios que logren llevar al aula de clases el mayor número de estudiantes con relación al año anterior, quienes recibirán recursos económicos destinados a cubrir necesidades de infraestructura o dotación educativa.