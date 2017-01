Sin sueldo se encuentran más de 2 mil trabajadores del San Vicente Fundación

Con un plantón, algunos trabajadores del Hospital San Vicente Fundación de Medellín emprendieron acciones de protesta por el atraso en el pago de salarios a los más de 2 mil servidores de esta institución médico-científica.

“Este mes no tuvimos sueldo, no han pagado aguinaldo… 18 compañeros están enfermos e incapacitados y no les han pagado. Hemos venido reportando estas situaciones. En el Hospital hay 2400 trabajadores que estamos en estos momentos sin salario”, explicó Juan Rafael Quintero Arrubla, presidente del Sindicato del Hospital universitario.

Según el directivo sindical, no se han cancelado algunos beneficios adquiridos con anterioridad como el aguinaldo navideño, y otros adquiridos por derecho tienen atrasos considerables.

“Esta es una problemática que se ha venido reportando desde el año 2015. Se ha venido desconociendo el pago aguinaldo y otras prestaciones. Adicionalmente, a un grupo de incapacitados por diferentes problemas de salud, no se les paga sueldo y hacen despidos con altas indemnizaciones o contratan con altos salarios”, aseveró el señor Quintero Arrubla.

Responde el Hospital

Por su parte, el médico Juan Manuel Sierra Jones, director del Hospital San Vicente Fundación, respondió que la dificultad en el pago del sueldo a los trabajadores obedece a una dificultad en un procedimiento bancario, lo cual que es ajeno a la institución médica.

“Es una situación ajena del Hospital, fue una falta de cumplimiento del pago del Ministerio al giro directo al banco para hacer la transferencia a los empleados, el viernes a medio día explicamos a las directivas y en horas de la noche el banco nos informa que no era factible y se envió un mensaje a los trabajadores indicándoles el no pago. Es un trámite bancario no es una decisión de suspensión de pago del Hospital esperamos que hoy sea subsanado el pago”, afirmó el director Sierra Jones.

Sobre las quejas del atraso en el pago de algunos beneficios, el señor Sierra Jones indicó: “hay un grupo trabajadores que tienen derechos extralegales; el Hospital ha cumplido con la legalidad como primas, salarios, pero lo que se conoce como el aguinaldo de diciembre no se ha cancelado totalmente por la falta de liquidez, pero se ha venido cancelado desde hace dos años en cuotas progresivas, no se ha dejado de pagar nada y reiteramos que se honrará el pago sin sacrificar la prestación del servicio”.

Por esta manifestación de los trabajadores, no se afectó la atención en los servicios de salud en el Hospital San Vicente Fundación en Medellín ni en su sede de Rionegro.

-.-